El recibo de la luz se dispara un 7,2% en un mes: la subida representa 5,17 euros para el usuario medio
FACUA teme un invierno especialmente duro para las familias con menos recursos, que se privarán del uso de la calefacción o sufrirán cortes por impago, dada la pasividad del Gobierno ante la pobreza energética.
FACUA.org
España-31/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las tarifas eléctricas se han disparado este mes de octubre, con una subida del 7,2% para el usuario medio con respecto a septiembre. El incremento representa una media de 5,17 euros.
A nivel interanual, la factura eléctrica