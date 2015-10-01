El recibo de la luz se encarece un 8,0% entre enero y septiembre frente a los nueve primeros meses de 2014
La asociación lamenta que el Gobierno legisle para beneficiar a las eléctricas en lugar de intervenir el sector con una tarifa totalmente regulada que se fije sobre la base de los costes reales de producción.
FACUA.org
España-01/10/2015
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El recibo de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes entre enero y septiembre de 2015 ha sido un 8,0% más caro que durante los nueve primeros meses de 2014, según pone de manifiesto el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El estudio revel