El Registro Civil vulneró la Ley de Protección de Datos al revelar los correos electrónicos de cientos de personas
Utilizaron la dirección de dos centenares de usuarios que habían solicitado la partida de nacimiento por Internet durante la huelga de funcionarios de Justicia.
FACUA.org
España-02/03/2009
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El Registro Civil único de Madrid vulneró la Ley Orgánica de Protección de Datos después de que revelara los correos electrónicos de dos centenares de personas que durante le periodo de huelga de funcionarios de Justicia solicitaron las partidas de nacimi