El regulador británico investiga por un presunto pacto de precios a Gallaher e Imperial Tobacco, propietaria de Altadis
En connivencia con once compañías de distribución y cinco cadenas minoristas.
FACUA.org
Europa-26/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Oficina de Comercio Justo de Reino Unido (OFT, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre las presuntas prácticas ilegales realizadas por las tabaqueras Gallaher e Imperial Tobacco, propietaria de Altadis, en connivencia con once compañías d