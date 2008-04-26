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El regulador británico investiga por un presunto pacto de precios a Gallaher e Imperial Tobacco, propietaria de Altadis

En connivencia con once compañías de distribución y cinco cadenas minoristas.

FACUA.org
Europa-26/04/2008
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La Oficina de Comercio Justo de Reino Unido (OFT, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre las presuntas prácticas ilegales realizadas por las tabaqueras Gallaher e Imperial Tobacco, propietaria de Altadis, en connivencia con once compañías d

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