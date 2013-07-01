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El regulador de competencia de Francia registra las oficinas de Apple

La investigación está relacionada con las ventajas que el fabricante ofrece en sus tiendas frente a las de otros distribuidores, según 'Les Echos'.

FACUA.org
Europa-01/07/2013
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El regulador que vigila los cárteles y las prácticas monopolísticas en Francia registró la semana pasada las oficinas del gigante de la manzana, según confirmó un portavoz del organismo, que no quiso revelar el motivo de las pesquisas.

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