El SAS indemniza con 2.132 euros a una socia de FACUA por un descuido médico
Tras someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla le dejaron una gasa retenida en la zona intervenida que le provocó dolores e infección.
FACUA.org
Andalucía-20/02/2007
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