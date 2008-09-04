El secretario de Estado de Telecomunicaciones critica la "deficiente" información que ofrecen las operadoras a sus clientes
La próxima Carta de Derechos de los Usuarios se obligará a los operadores a remitir a los usuarios un boletín que acredite la oferta comercial a la que se acogen.
FACUA.org
España-04/09/2008
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, criticó hoy la «deficiente» información que las operadoras de telecomunicaciones ofrecen a sus clientes en cuanto a ofertas y promociones.
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