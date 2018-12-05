El secretario de Estado para el Avance Digital conocía el fallo de seguridad cuando dirigía Change
Francisco Polo fue director de la plataforma hasta el año pasado. Eludió tomar medidas cuando varios usuarios denunciaron en 2013 que se habían suplantado sus identidades para firmar varias peticiones.
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España-05/12/2018
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Francisco Polo. | Imagen: Efe.
El secretario de Estado para el Avance Digital y exdirector de Change.org en España conocía desde al menos 2013 el fallo de seguridad que acaba de denunciar FACUA-Consumidores en Acción ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd). La irregularidad per