El sector textil solicita a la CE que incremente los controles para impedir la comercialización de productos nocivos
Piden la creación de bases de datos nacionales para recoger y supervisar todas las sustancias químicas empleadas en la producción.
FACUA.org
Internacional-20/09/2007
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La Asociación de Colectividades Textiles Europeas (ACTE) y la Federación Sindical Europea: Textiles, Ropa y Cuero (FSE:TCC) pidieron hoy a la Comisión Europea y a los Estados miembros coordinar sus actividades en materia de trazabilidad, supervisión sanitaria y control