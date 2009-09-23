El Senado aprueba una moción que recoge las reivindicaciones de FACUA contra las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas
Exige el cumplimiento de la legislación en materia de protección de los consumidores. Solicita un informe al Banco de España.
FACUA.org
España-23/09/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Popular que recoge las reivindicaciones de FACUA-Consumidores en Acción al Gobierno contra las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas. La iniciativa ha contado con el apoyo de todas la