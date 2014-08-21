El Sepla denuncia que muchos de los fallos que provocaron el accidente del vuelo JK5022 siguen presentes
Reclaman una mayor celeridad de las investigaciones de accidentes aéreos en España.
Europa Press
España-21/08/2014
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El sindicato de pilotos Sepla ha asegurado este miércoles, cuando se cumplen seis años del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el que fallecieron 154 personas y dieciocho resultaron heridas, que muchos de los fallos que desencadenaron la tragedia siguen hoy día presentes