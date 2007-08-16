El Servicio Nacional del Consumidor de Chile se suma a las acciones judiciales de Odecu contra la banca
Por cobros indebidos por concepto de gastos operacionales en créditos hipotecarios.
FACUA.org
América-16/08/2007
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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile se ha hecho parte de las demandas colectivas contra la banca emprendidas por la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) el año pasado. Las denuncias se basaron en los cobros indebidos que efectuaron los bancos por concept