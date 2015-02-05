El Supremo anula el Código Conducta para el envío de mensajes de telefonía móvil de tarificación adicional
El alto tribunal considera que el reglamento fue adoptado por un órgano incompetente para hacerlo.
FACUA.org
España-05/02/2015
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El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el Código de Conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes de telefonía móvil (conocidos como SMS Premium), informa el Consejo General del Pode