El Supremo avala la multa de 5 millones que la CNMC impuso a Rhenus Logistics por participar en un cártel
La sentencia considera que la infracción fue responsabilidad de IHG Logistics, adquirida por Rhenus en 2006.
Europa Press
España-07/01/2016
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha avalado una multa de 5,07 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia (integrada ahora en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC) impuso en julio de 2010 a la compañía Rhenus Logistics por pa