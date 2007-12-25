El Supremo condena a Sanidad a indemnizar con 260.000 euros el retraso en una cesárea que causó daños al bebé
Considera incorrecta la sentencia de la Audiencia Nacional que rechazaba la demanda de los padres de la niña, nacida en el Hospital Santa Cristina de Madrid.
FACUA.org
España-25/12/2007
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El Tribunal Supremo ha condenado al Ministerio de Sanidad y Consumo a indemnizar con 260.000 euros a una niña nacida en 2000 en el Hospital Santa Cristina de Madrid por la minusvalía del 33% que presenta a causa de mala praxis médica durante su nacimiento, ya que aunque su ma