Más noticiasNo aceptó la oferta del banco de compensarle con preferentes

El Supremo condena al Banco Santander a devolver 250.000 euros a una afectada por el caso Madoff

La demandante sólo tuvo conocimiento de que podía perder su dinero seis años después de firmar el contrato, cuando se suspendió la liquidación periódica de los beneficios y fue informada.

Europa Press
España-18/02/2015
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado al Banco Santander a devolver a una ciudadana alemana afectada por el caso Madoff los 250.000 euros invertidos más los intereses con aplicación de las cantidades parciales recibidas durante la tramitación del litigio, seg&

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