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El Supremo condena al Santander por un producto financiero en el que el cliente siempre perdía dinero

El tribunal señala que la entidad "no informó adecuada y suficientemente al consumidor de los riesgos que asumía".

FACUA.org
España-07/10/2015
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El Tribunal Supremo ha condenado al Banco Santander a devolver el dinero que cobró a una cooperativa zaragozana (la Cooperativa Vitivinícola de Longares) por un producto financiero en el que esta «jugaba siempre a pérdidas», informa

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