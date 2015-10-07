El Supremo condena al Santander por un producto financiero en el que el cliente siempre perdía dinero
El tribunal señala que la entidad "no informó adecuada y suficientemente al consumidor de los riesgos que asumía".
FACUA.org
España-07/10/2015
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Fueron siete contratos consecutivos cuya cuantía fue aumentando hasta superar los dos millones de euros. | Imagen: flickr.com/remo- (CC BY-NC 2.0).
El Tribunal Supremo ha condenado al Banco Santander a devolver el dinero que cobró a una cooperativa zaragozana (la Cooperativa Vitivinícola de Longares) por un producto financiero en el que esta «jugaba siempre a pérdidas», informa