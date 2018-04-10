El Supremo confirma dos multas de la CNMV por un total de 16,9 millones por la venta de Valores Santander
El alto tribunal considera que la entidad no disponía de la información necesaria de los suscriptores de este producto e incumplió alguna de las obligaciones que regulan la relación entre el banco y el usuario.
Europa Press
España-10/04/2018
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado dos multas impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al Santander por un total de 16,9 millones de euros por no disponer de información necesaria de clientes que suscribieron Valor