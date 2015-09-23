El Supremo confirma que no habrá indemnizaciones para los afectados por la talidomida
La ingesta del fármaco por parte de mujeres embarazadas provocó deformaciones en los bebés.
Europa Press
España-23/09/2015
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Imagen del juicio por la talidomida en la Audiencia Provincial de Madrid en 2014. | Imagen: Europa Press.
El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supemo ha confirmado este miércoles que los afectados por la talidomida no serán indemnizados. El alto tribunal ha rechazado el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas en España (Avite), por ocho votos frent