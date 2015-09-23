Más noticias

El Supremo confirma que no habrá indemnizaciones para los afectados por la talidomida

La ingesta del fármaco por parte de mujeres embarazadas provocó deformaciones en los bebés.

Europa Press
España-23/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supemo ha confirmado este miércoles que los afectados por la talidomida no serán indemnizados. El alto tribunal ha rechazado el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas en España (Avite), por ocho votos frent

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos