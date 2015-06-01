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El Supremo confirma una multa de 29,95 millones a Orange por abuso de posición en el mercado de SMS

Se rechaza así el recurso que la compañía presentó contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el 31 de octubre de 2013.

Europa Press
España-01/06/2015
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El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 29,95 millones de euros impuesta a France Telecom España (Orange) por la autoridad de Competencia en 2012 por la aplicación de precios excesivos en los servicios mayoristas de mensajes cortos SMS y MMS en el merca

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