El Supremo confirma una multa de 900.000 euros impuesta a Telefónica por abuso de dominio en ADSL
Privilegió el acceso a su filial Telefónica Data y retrasó la conexión de los otros proveedores.
FACUA.org
España-09/06/2008
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El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 900.000 euros impuesta en abril de 2002 por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a Telefónica por abuso de posición dominante al privilegiar a su filial Telefónica Data el acceso al servicio de ADSL y retrasar la conexi