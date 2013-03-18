El Supremo confirma una multa de la CNC a BP por fijación indirecta de precios
En 2009 Competencia sancionó con casi ocho millones de euros a las tres principales petroleras en España, Repsol, Cepsa y BP
FACUA.org
España-18/03/2013
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La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1,1 millones de euros interpuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en julio de 2009 a BP por la fijación indirecta de precios en las estaciones de servicio de empresarios indepen