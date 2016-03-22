El Supremo confirma una sanción de 2,65 millones impuesta por Competencia a Gas Natural
La compañía puso en 2009 en marcha una campaña de comunicación que consistía en enviar cartas a la mayoría de sus clientes domésticos con objeto de disuadir de posibles cambios de suministrador.
Europa Press
España-22/03/2016
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El Supremo considera que el mensaje de la carta "inducía al engaño" en torno a los servicios que Gas Natural seguiría estando obligada a prestar al consumidor, aunque éste se cambiase de compañía. | Imagen: flickr.com/philips_newscenter (CC BY-NC-ND 2.0).
El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 2,65 millones de euros impuesta por la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2011 a Gas Natural Fenosa por la realización entre mayo y septiembre de 2009 de una campaña de información a sus clientes