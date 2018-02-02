El Supremo corrige de nuevo a la Audiencia de Sevilla en materia de cláusula suelo y condena a Caixabank
El Alto Tribunal señala que las entidades también deben informar a los usuarios en los casos de compraventa de inmuebles con subrogación en hipotecas de promotor, aunque no intervenga en la escritura.
FACUA.org
España-02/02/2018
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El Tribunal Supremo ha vuelto a corregir a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla en materia de cláusula suelo. El Alto Tribunal ha anulado otra sentencia emitida por ésta y señala que las entidades bancarias deben informar a los usuarios tambié