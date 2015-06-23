El Supremo de Cataluña anula la adjudicación a Acciona del suministro de agua de Aigües Ter-Llobregat
El tribunal ve "infracción de los principios de publicidad y concurrencia". Se trata de la mayor privatización de un servicio público llevada a cabo por el Gobierno catalán.
Europa Press
Cataluña-23/06/2015
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el acuerdo de adjudicación al consorcio liderado por Acciona del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat, según la primera sentencia