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El Supremo indio ordena a Coca Cola y Pepsi advertir de que sus bebidas contienen pesticidas

La sentencia del alto tribunal se basa en las denuncias de un grupo ecologista.

FACUA.org
Asia y Oceanía-08/12/2004
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El Tribunal Supremo de la India ha ordenado a las multinacionales estadounidenses Coca Cola y Pepsi que adviertan en los envases producidos en ese país que sus bebidas contienen residuos de pesticidas y otros productos químicos. Las dos empresas estudian ahora cómo aplicar la

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