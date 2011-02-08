El Supremo obliga a la Audiencia Nacional a investigar a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por el caso de Aerolíneas Argentinas
Por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de 108 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para pagar las deudas de la aerolínea.
FACUA.org
España-08/02/2011
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El Tribunal Supremo ha concluido que la Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar a Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de 108 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal