El Supremo ratifica la tasa que pagan las entidades financieras por instalar cajeros en la vía pública
Desestima el recurso presentado por la CECA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
FACUA.org
España-09/04/2009
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El Tribunal Supremo ha ratificado la tasa que pagan las entidades financieras por el uso del dominio público que hacen los clientes al utilizar los cajeros automáticos instalados en las fachadas de las sucursales, según sentencia de 12 de febrero de 2009.
El Alto Trib