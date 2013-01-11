El Supremo ratifica que los protésicos dentales no pueden atender directamente a los pacientes
La sentencia señala que "la atribución profesional de tomar impresiones y la colocación y adaptación en boda de la prótesis dental, de ningún modo es competencia del protésico dental, siendo exclusivamente del dentista".
FACUA.org
España-11/01/2013
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El Consejo Andaluz de Dentistas ha informado este jueves de que en una reciente sentencia delTribunal Supremo(TS) se «ha vuelto a ratificar que los protésicos dentales no pueden tomar medidas ni colocar prótesis en los pacientes».
En una nota, la citada entidad coleg