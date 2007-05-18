El Supremo reabre un expediente a Cepsa por los contratos en exclusiva con las gasolineras
Anula la resolución del TDC por la que archivaba el expediente abierto en 1995 después de que la patronal de los gasolineras pidiera la anulación de los contratos en régimen de comisión que les comprometían a la exclusividad con el proveedor.
FACUA.org
España-18/05/2007
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El Tribunal Supremo ha anulado la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) por la que archivaba el expediente abierto contra Cepsa en 1995 después de que la patronal de los gasolineras presentara en 1992 una denuncia para solicitar la anulación de los contra