El Supremo rechaza anular el Pleno que rectificó el giro jurisprudencial sobre el impuesto de hipotecas
Mantiene que es el usuario y no el banco quien debía pagarlo antes de la entrada en vigor del decreto de noviembre 2018. En los préstamos firmados desde entonces tiene que asumirlo la entidad financiera.
FACUA.org
España-11/02/2019
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado este lunes los recursos que había presentado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) solicitando que se anulara el Pleno que falló el pasado mes de noviembre que fueran los clientes quienes asumieran