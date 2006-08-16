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El TDC multa con 100.000 euros a la patronal de panaderías de Cuenca por recomendar precios mínimos

El expediente se inició tras la denuncia presentada en agosto de 2004 por un particular.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-16/08/2006
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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha impuesto una multa de 100.000 euros a la Asociación de Fabricantes y Expendores de Pan de Cuenca (AFEPAN) por recomendar los precios mínimos de venta al público a aplicar por sus asociados, informó hoy el organismo depe

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