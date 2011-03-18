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El terremoto de Japón eleva un 5% el precio del gas natural en mercados mayoristas

El seísmo ha afectado a las cotizaciones del gas natural en los mercados internacionales.

FACUA.org
Internacional-18/03/2011
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El terremoto del pasado 11 de marzo en Japón ha afectado a las cotizaciones del gas natural en los mercados internacionales y provocado un alza en el precio de este producto del 5%, anunció la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En concreto, el regulador indi

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