El tipo de interés medio de las hipotecas constituidas en septiembre sobre vivienda fue del 4,3%
Esto supone un incremento del 14,9% en tasa interanual y un descenso del 0,9% respecto al año anterior, según datos del INE.
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España-25/11/2011
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El tipo de interés medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en septiembre fue del 4,31%, lo que supone un aumento del 14,9% en tasa interanual y un descenso del 0,9% respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estad&iacu