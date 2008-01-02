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El tipo de interés medio de los créditos al consumo se disparó al 10,15% en noviembre

La subida mensual fue menor en los préstamos para vivienda, que se situaron en el 5,59%, según el Banco de España.

FACUA.org
España-02/01/2008
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El tipo de interés medio de los créditos al consumo concedidos durante el mes de noviembre se disparó hasta el 10,15%, frente al 9,78% del mes anterior, anotándose su segundo máximo del año. En noviembre de 2006 el tipo medio se situó casi un punto

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