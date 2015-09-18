El TJUE dice que los problemas técnicos no eximen a las aerolíneas de indemnizar a los pasajeros
La sentencia señala que estos supuestos "no pueden constituir circunstancias extraordinarias" para exonerar al transportista, ya que es parte del trabajo de éste el mantenimiento de las aeronaves.
Europa Press
Europa-18/09/2015
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que los problemas técnicos no eximen a las compañías aéreas de indemnizar a sus pasajeros en caso de retrasos o cancelaciones de sus vuelos, salvo que tales problemas se deban a actos