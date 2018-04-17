El TJUE sentencia que una 'huelga salvaje' no es motivo para no indemnizar a los pasajeros afectados
La justicia europea dictamina que una huelga de trabajadores no es motivo suficiente para negar la indemnización de pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones debido a esta.
FACUA.org
Internacional-17/04/2018
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