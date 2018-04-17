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El TJUE sentencia que una 'huelga salvaje' no es motivo para no indemnizar a los pasajeros afectados

La justicia europea dictamina que una huelga de trabajadores no es motivo suficiente para negar la indemnización de pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones debido a esta.

FACUA.org
Internacional-17/04/2018
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El 30 de septiembre de 2016, la dirección de la compañía aérea alemana TUIfly anunció por sorpresa a sus trabajadores un plan de reestructuración de la empresa. Este anuncio ocasionó que, durante aproximadamente una semana, el personal de navegaci&

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