Más noticiasDeclarada contraria a Derecho

El TJUE ve ilegal la ley hipotecaria española por limitar el margen del juez ante las cláusulas abusivas

Nuevamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla contra la normativa española, y otra vez por culpa de las condiciones abusivas que establecen los bancos para ejecutar las hipotecas.

FACUA.org / Europa Press
España-30/03/2016
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha declarado contrarias al derecho comunitario la ley Hipotecaria y la ley de Enjuiciamiento Civil españolas por limitar el margen de maniobra del juez a la hora de examinar el carácter abusivo de las cl

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