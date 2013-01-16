El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente el cobro del euro por receta en Cataluña
Admite a trámite el recurso del Gobierno contra una medida que se aplica desde el 23 de junio.
FACUA.org
España-16/01/2013
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro del euro en Catalunya, lo que implica la suspensión cautelar de la medida durante al menos cinco meses.
La medida fue aprobada por la Generalitat de Catalu