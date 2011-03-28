El Tribunal de Cuentas cifra en más de un millón los vehículos que circulan sin seguro en España
La institución reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias para facilitar el control y el cumplimiento de la obligación de aseguramiento de los vehículos a motor.
FACUA.org
España-28/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Cuentas estima en más de un millón de vehículos circulan por las carreteras españolas sin seguro de ningún tipo, a tenor del desfase ente los datos del Consorcio de Compensación de Seguros y los de la Dirección General de Tráf