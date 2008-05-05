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El Tribunal de Cuentas halla "importantes deficiencias" en la ejecución de convenios firmados por el Ministerio de Sanidad y Consumo

Entre ellos el suscrito con la Fundación Reina Sofía y Trabajo para construir el complejo de Vallecas para enfermos de Alzheimer.

FACUA.org
España-05/05/2008
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El Tribunal de Cuentas ha encontrado «importantes deficiencias» en relación con la ejecución de los convenios suscritos por el Ministerio de Sanidad y Consumo entre 2004 y 2005 con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, entre ellos la Fundaci&o

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