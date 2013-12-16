El Tribunal de Cuentas pide mejorar las sanciones por infracciones en materia de aceite de oliva
Recuerda que la Agencia para el Aceite de Oliva sólo puede tramitar unos requerimientos informales dirigidos a los operadores y, en caso de que no respondan, remitir una propuesta de sanción a la comunidad autónoma correspondiente, que es la que tiene la competencia sancionadora.
FACUA.org
España-16/12/2013
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El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que mejore el procedimiento sancionador para los incumplimientos de la normativa relativa al aceite de oliva. Asimismo, critica que las multas que imponen las comunidades autónomas son «muy bajas» y se alejan mucho de las recomendacion