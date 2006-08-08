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El Tribunal de Defensa de la Competencia multa el pacto en los cargos por emisión de billetes aéreos

Las irregularidades fueron denunciadas por FACUA y otras asociaciones de consumidores en mayo de 2004.

FACUA.org
España-08/08/2006
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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha impuesto sanciones por un valor total de 6,1 millones de euros a Iberia, Spanair, Air Europa y la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes Españolas (Caave) por diversas infracciones al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Co

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