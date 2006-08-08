El Tribunal de Defensa de la Competencia multa el pacto en los cargos por emisión de billetes aéreos

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha impuesto sanciones por un valor total de 6,1 millones de euros a Iberia, Spanair, Air Europa y la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes Españolas (Caave) por diversas infracciones al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Co