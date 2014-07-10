El Tribunal de Justicia de la UE confirma la multa a Telefónica por abuso de posición dominante
La corte desestima el recurso de la compañía y mantiene la multa de 151,8 millones de euros impuesta por la Comisión y confirmada por el Tribunal General de la Unión.
FACUA.org
Europa-10/07/2014
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves la multa récord de 151,8 millones de euros a Telefónica. La penalización fue impuesta a la compañía por la Comisión Europea en 2007 por abuso de posición dominante en el m