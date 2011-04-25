El Tribunal de Justicia Europea condena a España por no depurar las aguas residuales en 38 ciudades
La CE denunció el incumplimiento de la directiva que obliga a implantar sistemas adecuados de recogida y depuración en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes.
FACUA.org
España-25/04/2011
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España por no depurar las aguas residuales urbanas en 38 localidades, lo que supone una infracción de la normativa medioambiental comunitaria.
La sentencia da la razón a la Comisión Europe