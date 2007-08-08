El Tribunal de la Competencia ordena el pago de multas a Iberia, Air Europa y Spanair
El importe de las sanciones por concertación de precios alcanza, conjuntamente, los 2,05 millones de euros.
FACUA.org
España-08/08/2007
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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha ordenado el pago de varias multas por concertación de precios, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo en enero de este mismo año, a Iberia-Aviaco, Air Europa y Spanair por un importe conjunto de 2,05 millones de euros