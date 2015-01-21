El Tribunal de la UE dice que los jueces españoles podrán anular siempre cláusulas hipotecarias abusivas
La sentencia se refiere a varios casos de desahucios que pretendían ejecutar Unicaja y Caixabank en Sevilla.
Europa Press
España-21/01/2015
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este miércoles que los jueces españoles deben tener siempre la posibilidad de considerar abusivas cláusulas hipotecarias que impongan intereses de demora excesivos y, en consecuencia, dejarlas sin aplica