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El Tribunal de la UE multa a Francia con 10 millones por aplicar tarde las normas comunitarias sobre transgénicos

Ya la había condenado en 2004 por no transponer la norma sobre autorización de OGM para cultivos antes de octubre de 2002.

FACUA.org
Europa-09/12/2008
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó este martes a Francia al pago de una multa de 10 millones de euros por retrasar la adaptación de su legislación a las normas comunitarias en materia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), a pesar

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