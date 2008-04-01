El Tribunal de la UE sentencia que las parejas de hecho homosexuales tienen derecho a la pensión de viudedad
Advierte que no hacerlo supone una "discriminación por motivos de orientación sexual".
FACUA.org
Europa-01/04/2008
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció (TUE) hoy que denegar la pensión de viudedad a un homosexual a la muerte de su pareja de hecho supone una «discriminación por motivos de orientación sexual», según recoge un teletipo de la agenc