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El Tribunal de la UE sentencia que las parejas de hecho homosexuales tienen derecho a la pensión de viudedad

Advierte que no hacerlo supone una "discriminación por motivos de orientación sexual".

FACUA.org
Europa-01/04/2008
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció (TUE) hoy que denegar la pensión de viudedad a un homosexual a la muerte de su pareja de hecho supone una «discriminación por motivos de orientación sexual», según recoge un teletipo de la agenc

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