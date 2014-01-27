Nuestras accionesDesestima un recurso de reposición

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la suspensión de la externalización sanitaria

Dice que los cálculos de ahorro "pueden no responder a la realidad" y que los perjuicios afectarían a la economía de la región.

FACUA.org
Madrid-27/01/2014
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La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha resuelto mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar «perjuicios de imposible rep

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